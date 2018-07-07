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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.

AA | 07.07.2018 - 20:25..
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Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bu sırada ocakta çalışan işçilerden 45 yaşındaki Erkan Cankurt ve 30 yaşındaki Hasan Yıldız mahsur kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmalarına çevredeki ocaklarda çalışan işçiler de yardım ediyor.

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

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