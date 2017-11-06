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Zonguldak'ta maden işçilerinden eylem

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, kabul edilen torba yasa tasarısını protesto amaçlı madenden çıkmama eylemi başlattı.

06.11.2017 - 08:50
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, 'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir' şeklindeki 58'inci maddesi, Zonguldak'ta tepki çekmişti.

Zonguldak'ta maden işçilerinden eylem

EYLEME 4 BİN MADENCİ KATILMIŞTI

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti. Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı.

Zonguldak'ta maden işçilerinden eylem

GECE VARDİYASI İŞÇİLERİ MADENDEN ÇIKMADI

Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler ise arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın eylem kararı almadığını, işçilerin kendilerinin örgütlenerek böyle bir eylem başlattığını söyledi. Sendika olarak acil toplantı yaptıklarını belirten Demirci, toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.

Zonguldak'ta maden işçilerinden eylem

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