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Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçilerinin dün başlattıkları eylem sona erdi.

07.11.2017 - 05:14
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Maden işçilerinin dün sabah saat 08.00'de başlattıkları 'Maden ocağından çıkmama' eylemi 21 saat sonra sona erdi.

Gündüz vardiyasında çalışan maden işçilerinin de destek verdiği eylem yaklaşık 2 bin maden işçisinin katılımıyla 21 saat sürdü. Maden işçileri, saat 05.00 sıralarında sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin ardından ocaklardan dışarı çıktı.

GMİS GENEL BAŞKANI DEMİRCİ: EYLEM SONA ERDİ

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ankara'da Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından eylemi sonlandırdıklarını söyledi.

Maden işçilerinin ocaktan çıktığını ifade eden Demirci, "Ankara'da önemli görüşmeler yaptık. İşçinin derdini, eylemini anlattık. Görüşmeleri işçilere de anlatmak üzere Zonguldak'a geliyoruz. Türk-İş başkanı işçilere yapılan görüşmeleri anlatacak." dedi.

MUTLU: 58'NCİ MADDE BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da maden ocağı önünde işçilere hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Şu anda yaptığımız mutabakat 58'nci maddedeki tasarı meclisten bizim istediğimiz şekilde TTK'nın sahaları kapsam dışına atılarak yeniden düzenlenmek şartıyla geçecek. Hükümet yetkilileri nezdinde bunun teminatı alınmıştır."

TORBA TASARIYI PROTESTO ETTİLER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, 'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir' şeklindeki 58'inci maddesi, Zonguldak'ta tepki çekmişti.

Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

EYLEME 4 BİN MADENCİ KATILMIŞTI

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti. Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı.

Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

GECE VARDİYASI İŞÇİLERİ MADENDEN ÇIKMADI

Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler ise arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın eylem kararı almadığını, işçilerin kendilerinin örgütlenerek böyle bir eylem başlattığını söyledi. Sendika olarak acil toplantı yaptıklarını belirten Demirci, toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.

Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

Zonguldak'ta maden işçilerinin eylemi bitti

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