Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

1 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

2 Halil Ergün: Vatanımı iş için terk etmem Önceki gece Cihangir’de görüntülenen Halil Ergün, dostlarıyla hasret giderirken muhabirlerle de kısa süreli sohbet etti.

3 Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor Dünyada yapılan vergi iadeli satışların yüzde 40'ını oluşturan Çinli turistler, Türkiye'deki harcamalarını artırdı.

4 İçişleri Bakanlığı'ndan kamu düzeni için özel birim İçişleri Bakanlığı, milli güvenliği tehdit eden gelişmeler ve doğal afetlere karşı GAMER'i kurdu.

5 Avusturya'dan müzakereleri durdurun çağrısı Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

6 Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.