taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle mahalle yolu, alt tarafında bulunan okul binasının üzerine yığıldı.

İHA | 24.12.2017 - 16:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün gece Yeni Mahalle Yurt Sokak’ta meydana gelen olayda, ana yola ulaşımın sağlandığı mahalle yolu, gece yaklaşık 10 metre yükseklikten büyük bir gürültüyle çöktü.

MAHALLEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Toprak ve demir parçaları okul binasının merdiven girişine yığılırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Heyelan nedeniyle bir süreliğine mahalleye de elektrik verilemedi.

Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü

"OKUL VAKTİNDE OLSAYDI FACİA OLURDU"

Yaşanan olayın büyüklüğü ise havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gürültüye sokağa çıktıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Hakkı Koç, “Dün gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum, bir kütleme oldu. Dışarıda fırtına falan yoktu. Sonra elektrikler gitti, karanlıkta kaldık. Mahallenin gençleri bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi. Çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu, onlar da gidebilirdi.” diye konuştu.

Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü

Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü

İlginizi Çekebilir
Başbakan, Suudi Arabistan'a gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacak.
CHP'li Tanrıkulu: Tek tip elbise işkencedir
Yeni KHK ile FETÖ'cülerin duruşmalarda tek tip kıyafet giyecek olmasını CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu 'İnsanlık onuruna aykırı' buldu.
Hırsızlığı salonun ortasına yapılan insan dışkısı çözecek
Ayvalık'ta girdikleri evlere çaldıkları eşyaların yanı sıra zarar da veren hırsızlar son olarak bir yazlığın salonuna dışkılarını yapınca yakayı ele verdi.
Devlet Bahçeli başkanlara köstekli saat hediye etti
Bahçeli, görevdeki 20. yılı dolayısıyla ülke genelindeki teşkilat başkanlarına özel olarak tasarladığı köstekli saatlerden hediye etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2 yeni KHK yayınlandı

2 yeni KHK yayınlandı

72
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

94
Mesut Yılmaz taziyede konuştu: İsyan etmeyeceğiz

Mesut Yılmaz taziyede konuştu: İsyan etmeyeceğiz

114
KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

100
4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

73
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

167
Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM