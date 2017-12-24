Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü

Dün gece Yeni Mahalle Yurt Sokak’ta meydana gelen olayda, ana yola ulaşımın sağlandığı mahalle yolu, gece yaklaşık 10 metre yükseklikten büyük bir gürültüyle çöktü.

MAHALLEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Toprak ve demir parçaları okul binasının merdiven girişine yığılırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Heyelan nedeniyle bir süreliğine mahalleye de elektrik verilemedi.

"OKUL VAKTİNDE OLSAYDI FACİA OLURDU"

Yaşanan olayın büyüklüğü ise havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gürültüye sokağa çıktıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Hakkı Koç, “Dün gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum, bir kütleme oldu. Dışarıda fırtına falan yoktu. Sonra elektrikler gitti, karanlıkta kaldık. Mahallenin gençleri bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi. Çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu, onlar da gidebilirdi.” diye konuştu.





