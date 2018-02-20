Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz

1 Türkiye'nin hedefi Çin Bakü-Tiflisf-Kars Demiryolu hattının önemine değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, hedefin Çin olduğunu belirtti.

2 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına baskın Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir otelde tarihi eser kaçakçıları olduğunu tespit ederek çalışma başlattı.

3 Kocaeli'de 6 HDP'li yönetici tutuklandı Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 20 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'deki operasyonda gözaltına alınanların 6'sı tutuklandı.

4 Zonguldak'ta mazgal hırsızını jandarma yakaladı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir şahsın evinde ve aracında çok sayıda demir ızgara mazgalları ele geçirildi.

5 Kapalı kilidi 7 saniyede açtı - İZLE Nezarethanenin içinde çekilen görüntülerde bir suçlu, kısa süre içerisinde nezarethane kilidini açtı.

6 Gaziantep'te PKK operasyonu: 25 gözaltı Gaziantep ve Nizip ilçesinde terör örgütü PKK2nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.