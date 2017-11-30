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Zonguldak'ta mevlitteki yemekten 17 kişi zehirlendi

Zonguldak'ta mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DHA | 30.11.2017 - 05:06..
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Zonguldak'ın Birlik Mahallesi Şifa Sokak'ta oturan Okan A., 40 gün önce ölen babası için akşam saatlerinde mevlit okuttu.

Zonguldak'ta mevlitteki yemekten 17 kişi zehirlendi

MEVLİT SONRASI KUSMA VE MİDE BULANTISI YAŞADILAR

Mevlide katılanlara tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit sonrası evlerine gidenler gece kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere gitmeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye başvuran toplam 17 kişi tedavi altına alındı. Bazı hastalar tedavilerinin ardından taburcu edilirken bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise gıda zehirlenmesinin hangi yiyecekten olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

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