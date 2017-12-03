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Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın

Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın, yanındaki binaya da hasar verdi.

DHA | 03.12.2017 - 02:00..
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Özgür Çapçı'ya ait mobilya fabrikasında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. Alevler, fabrikanın yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı.

Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Bakacakkadı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın

Fabrika ile yanındaki binanın birinci katı ve çatısında zarara neden olan yangının cıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın VİDEO

Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın

Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın

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