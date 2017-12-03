Özgür Çapçı'ya ait mobilya fabrikasında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. Alevler, fabrikanın yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Bakacakkadı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrika ile yanındaki binanın birinci katı ve çatısında zarara neden olan yangının cıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta mobilya fabrikasında yangın VİDEO