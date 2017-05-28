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Zonguldak'ta mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu

Ereğli'de içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Sandığın Karadeniz'de batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

28.05.2017 - 06:14
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Köseağzı mevkisinde, ihbar üzerine bölgeye gelen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.

Zonguldak'ta mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu

Bomba uzmanının açtığı sandık içinde Rusça yazıların yanı sıra 1987 yılında üretildiği tahmin edilen 20 fünyesiz taarruz tipi el bombası gövdesi olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ta mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu

Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen sandık, içindekilerle birlikte yapılan ilk incelemenin ardından Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edilmek üzere Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına götürüldü.

Zonguldak'ta mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu

Zonguldak'ta mühimmat dolu sandık kıyıya vurdu

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