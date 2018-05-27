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Zonguldak'ta otomobil 50 metrelik uçurumdan uçtu

Zonguldak'ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araba, 50 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

İHA | 27.05.2018 - 16:30..
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Öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Elmacı köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Zonguldak istikametine seyreden Mehmet T. idaresindeki 67 UA 175 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun sağındaki fındık bahçesine uçtu.

ŞOFÖR YARALANDI

Fındık fidanları sayesinde hızı yavaşlayan otomobil yaklaşık 50 metre aşağıda durabildi. Fındık fidanlarının hayatını kurtardığı sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Zonguldak'ta otomobil 50 metrelik uçurumdan uçtu

İhbarın ardından Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Zonguldak'ta otomobil 50 metrelik uçurumdan uçtu

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