İncivez koyu mevkisinde Burhan A. yönetimindeki 67 SL 666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak İncivez Deresi kenarında asılı kaldı.

Zonguldak'ta otomobil dere kenarında asılı kaldı VİDEO



10 METRE YÜKSEKTE ASILI KALDI

Araç uçurumda asılı kalırken, şoför Burhan A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikte asılı kalan aracın dereye uçmaması için önlem aldı. Kazayı duyan vatandaşlar da merakla kaza yerine gelerek çalışmaları izledi.

Ambulans içerisinde ayakta tedavi edilen Burhan A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, “Araba giderken birden kayboldu. Bu bölge çok karanlık ve hiçbir önleyici tabela yok. Yetkililer buraya aydınlatma koymaları gerekir” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.