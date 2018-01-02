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Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Kilimli ilçesinde çevreye rahatsızlık veren ve ilçede doktorluk yapan bir kişi 2 polisi bıçakla yaraladı.

İHA | 02.01.2018 - 02:30..
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Zonguldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği önünde meydana gelen olayda, elinde bıçakla dolaşan, ilçede görevli Doktor 32 yaşındaki Y.A., çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi.

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

2 POLİS BIÇAKLA, 1 POLİS DÜŞEREK YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları Uğur G. ve Orkun D. Doktor Y.A.’yı gözaltına almaya çalıştı. Polislere direnen Doktor Y.A, polis memuru Uğur G.’nin üzerine atlayarak elindeki bıçakla sol gözünden, komirser yardımcısı Orkun D.’yi ise şakağından yaraladı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak kaçan doktor Y.A. kovaladığı sırada ise polis memuru Yusuf B. düşerek dizinden yaralandı. Çok sayıda polisin kovaladığı Doktor Y.A. ilçe girişinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan doktor Y.A ifadesi alınmak üzere Kilimli polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Yaralanan polis memurları Orkun D., Uğur G. ve Yusuf B. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından polislerin tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, polis memurları sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Gözünden yaralanan Uğur G. ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

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