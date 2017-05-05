Zonguldak'ta telef olan inek sahile vurdu

Kozlu sahilinde gezen üniversite öğrencileri, kıyıya vuran ölü bir inekle karşılaşınca polise haber verdi. Polis de durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıktan sonra ölü ineğin alınması için belediye yetkilileriyle iletişime geçti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Poyraz Cem Kocatüfek, inek ölüsüyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadığını belirterek, “İnsan sağlığına zarar verebilir belki, çünkü az ileride insanlar balık tutuyor. Çok ilginç, ilk defa karşılaştım. Filyos Irmağı’ndan veya Kozlu’nun köylerinden nehire kapılıp gelmiş olabilir” dedi.