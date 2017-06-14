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Zonguldak'ta telefon dolandırıcılarına suçüstü

Zonguldak'ta, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

14.06.2017 - 15:06
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Başka bir kentten Zonguldak'a gelen 36 yaşındaki Y.B. ve 35 yaşındaki M.Y., telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin, "Kimliğinizle kuyumcu soyulmuş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz." diyerek 8 bin lirasını aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Y.B. ve M.Y., ardından aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak istedi. Telefonla aradıkları yaşlı adam dolandırıcılara parayı vermeyi kabul ettikten sonra şüphelenerek polisi aradı. Yaşlı adamın evine giden polis, parayı almak için gelen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Zonguldak'ta telefon dolandırıcılarına suçüstü

DOLANDIRICILARIN ÜZERİNDEKİ PARALARA EL KONULDU

Gözaltına alınan Y.B. ve M.Y.'nin üzerinde bulunan 8 bin liraya el konuldu. Suçlamayı kabul eden şüpheliler, Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta telefon dolandırıcılarına suçüstü

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