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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AA | 09.01.2018 - 17:25..
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Asma Mahallesi Üzülmez Tüneli çıkışında A.Ç.'nin kullandığı 67 EN 838 plakalı otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan geçen bir tıra çarptı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

SIKIŞAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta sürücü ile Nurçin Akgün ve Şükriye Çetin, yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri araçta sıkışan A.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, kazada A.Ç.'nin öldüğünü belirlerken, yaralılar ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.Ç., otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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