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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

AA | 04.06.2018 - 02:00..
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Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.C.Y, T.Ö, Ö.K. S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

NÖBETÇİ MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan C.Ö, B.T. ve Ö.K'nin emniyetteki ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Dün, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda, aralarında taksici, iş yeri sahibi, işçi ve sürücü eğitmeninin de bulunduğu şüpheliler B.C.Y, T.Ö, Ö.K, S.E, C.Ö, B.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı.

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