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Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

İl merkezi ve Kozlu İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

20.06.2017 - 15:06
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Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 4 katlı binanın zemin katında oturan Ahmet Arslan'ın evine ormanlık alandan akan çamur girdi.

HEYELAN YAŞANDI

Kozlu İlçesi Güney Mahallesi'nde ise karayolunun kaldırım kısmı ve çalılık alanında heyelan yaşandı. Belediye ekipleri, heyelanın meydana geldiği yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

ESNAF KENDİNE YOL YAPTI

İlçe merkezindeki halk pazarının kurulduğu alan sular altında kaldı. Esnafın bazıları iş yerlerini su baskınları nedeniyle açmakta zorlandı. Pazarda oluşan göletler nedeniyle halk yürümekte zorlandı. Esnaf kendi çabalarıyla temin ettikleri tahtaları suların üzerine koyarak yürüyüş yolu yaptı.

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

LİMAN ÇÖPLE DOLDU

Kentte, her yağmurun ardından çöple dolan Zonguldak Limanı'nda yine benzer görüntüler oluştu. Yağmurla birlikte su seviyesi yükselen Acılık ve Üzülmez Dereleri'nin getirdiği evsel atıklar limanın kıyılarını doldurdu. Plastik bidon, plastik top, teneke kutular, pet şişeler ve leğen gibi atıklar limanın özellikle kıyı bölgelerinde birikti. Limandaki kirlilik vatandaşların tepkisine yol açtı.

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

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