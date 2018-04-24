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Zonguldak'ta yanan evini gören kadın bayıldı

İki katlı binanın alt katında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Ev sahibi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA | 24.04.2018 - 11:33..
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Zonguldak'ta Şenol ve Dilek Sarı çiftinin yaşadığı 2 katlı binanın alt katında saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

İTFAİYE YETİŞTİ

Çocuklarını okula gönderdikten sonra yangını fark eden Dilek Sarı, balkona çıkarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Zonguldak'ta yanan evini gören kadın bayıldı

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP BAYILDI

Dilek Sarı, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında bayıldı. Sinir krizi geçiren Dilek Sarı'ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Sarı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta yanan evini gören kadın bayıldı

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