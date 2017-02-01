Zonguldak'ta yangında bir kişi hayatını kaybetti

Şirin Payzın, CNN Türk canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li katip üyenin 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasını sordu.

Brezilya'da eski eşi ve sevgilisinin bulunduğu motosikleti aracıyla kovalayan eski koca, motosiklete çarpıp kadını defalarca tekmeledi.

Suriye'de PKK bağlantılı SDG'ye zırhlı araç verdildiğini doğruladı ancak bu yardımı SDG içindeki Arap unsurlara verdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi dün gece itibariyle sona erdi.

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Slovakya'da meclis İslam karşıtı yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Kiska'nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle veto ettiği yasa değişikliğini Slovakya meclisi kabul etti.