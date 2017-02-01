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Zonguldak'ta yangında bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Ali Dökel'e ait binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

01.02.2017 - 04:33
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Zonguldak'ta yangında bir kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekipleri ile binanın sahibi Ali Dökel'e haber verdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Zonguldak'ta yangında bir kişi hayatını kaybetti

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen Ali Dökel'in, oğlu Ersoy Dökel'in (27) binanın üçüncü katında kaldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, evde Ersoy Dökel'in cesedini buldu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dökel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta yangında bir kişi hayatını kaybetti

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