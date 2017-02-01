Zonguldak'ta yangında bir kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekipleri ile binanın sahibi Ali Dökel'e haber verdi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI
Olay yerine gelen Ali Dökel'in, oğlu Ersoy Dökel'in (27) binanın üçüncü katında kaldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, evde Ersoy Dökel'in cesedini buldu.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dökel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.