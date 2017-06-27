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Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi’nde, alt yapı çalışması nedeniyle tozdan rahatsız olan vatandaşlar, yola ıslak halı ve kilim serdi.

27.06.2017 - 02:10
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Beldeye bağlı Satıbeyler Mahallesi İnönü Sokak’ta yaşayanlar, yaklaşık iki yıl önce alt yapı çalışmaları nedeniyle parke taşları sökülen yolun yapılmamasına tepki gösterdi. Yol kenarındaki evlerde yaşayanlar, yazın gelişiyle araçların geçişi sırasında kalkan tozdan rahatsız olunca, ilginç bir çözüm üretti. Vatandaşlar, tozdan korunmak için kullanmadıkları halı ve kilimleri yola serdi.

Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

Sokak sakinlerinden 53 yaşındaki Mürvet Albuzlu, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını isteyerek, “Ramazan boyunca hep toz içinde kaldık. Camiye hızlı hızlı gidiyourz. Üzerimize giydiğimiz beyaz kıyafetler anında kirleniyor. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

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