Zonguldak'taki kazada 7 kişi yaralandı

Gece saatlerinde Mili Egemenlik Caddesi'nde bulunan emniyet kavşağında iki otomobil çarpıştı.

AĞIR YARALI OLAY YERİNDEN GEÇİYORDU

Ulaş Özdemir idaresindeki 67 T0226 plakalı ticari araç ile Hakan Çibo idaresindeki 06 BN 5067 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada iki araç bulunan 6 kişi yaralanırken, kaza anında olay yerinde yaya olarak bulunan bir kişi de kazada ağır yaralandı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan olayın arından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptı.

Kazada ağır yaralanan ticari taksi şoförü Ulaş Özdemir ve yaya olan kadın, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma merkezine sevk edilirken diğer yaralılar araç sürücüsü Hakan Çibo, Hüseyin Kuşoğlu, Sezgin Karaman, Fatime Taşbaşı, Abdurrahman Khalıd Hüssen Atatürk devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



