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Zonguldak'taki kömür rezervi milyar dolarlar kazandıracak

TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Zonguldak'ta görünür kömür rezervinin 735 milyon ton olduğunu belirtti.

28.10.2017 - 02:39
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu toplantısı TTK Genel Müdürlüğü´nde yapıldı. Ak Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım başkanlığındaki toplantıda konuşan TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, kurumun projeleri hakkında bilgi verdi.

Zonguldak'taki kömür rezervi milyar dolarlar kazandıracak

65.7 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Kazım Eroğlu, Türkiye'nin dünyada enerji tüketimindeki payının 2002 yılında yüzde 0.79 iken, 2017 yılında yüzde 0.97'ye çıktığını söyledi. 2015'te birincil enerji arzının yüzde 76.1'inin ithal kaynaklar ile sağlandığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu ithalatın yüzde 44'ünü ham petrol ve petrol ürünleri, yüzde 35.4'ünü doğalgaz, yüzde 19.4'ünü ise taşkömürü oluşturmuştur. Ülkemizde taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak havzasında eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1 milyar 522 milyon ton olup, bunun yüzde 48'i, yani yaklaşık 735 milyon tonu görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda 65.7 milyar dolar gelir elde edilecektir."

Zonguldak'taki kömür rezervi milyar dolarlar kazandıracak

KÖMÜR ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON DÖNEMİ

Kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretimde artış ve randımanlarda iyileştirme sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Eroğlu, "Bu amaçla yapılan 'Üretimde Mekanizasyon Projesi' kapsamında 40 derece ve üstü damarlarda uygulanmak üzere tahkimat üniteleri ve kesici içeren teçhizat Amasra TİM'de denenmiş, başarılı bulunarak satın alınmıştır. Aynı tip ve 1.7-3.2 metre damarlarda çalışabilecek teçhizatın Karadon Gelik İşletmesi'ne alınmasına yönelik hazırlıklar sürdürülmektedir. Havza çapında toplam 6.3 milyon ton hazır rezervin mekanize kazı sistemi ile üretilmesi planlanmıştır" dedi.

Zonguldak'taki kömür rezervi milyar dolarlar kazandıracak

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