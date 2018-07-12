Zor zamanlara tutulan ışık: Sessiz Ev

Gerek kurgusu, gerek dili ile yazarın üst düzey romanlarından kabul edilen Sessiz Ev, 1983 yılında yayımlanmıştır ve yazarın ikinci eseridir. Bir haftalık bir zaman diliminde geçen hikayesiyle okuyucusunu içine çekmektedir.
(Orhan Pamuk)
SESSİZ EV
Orhan Pamuk, Sessiz Ev kitabını 32 bölüm halinde kurgulamıştır. Her bölüm farklı karakterlerin gözünden anlatılmaktadır. Romandaki zamanın, 12 Eylül 1980’de yaşanan askeri darbeden kısa bir süre önce geçmesi nedeniyle darbeden önceki siyasî ve toplumsal gerginlikler romanda derinden hissedilmektedir.
Üç kardeş, İstanbul’daki Cennethisar kasabasına babaannelerini ziyarete gelir ve ilginç bir hafta başlar. Bu kitap, bir haftada olup bitenler üzerinedir…
Sessiz Ev
Orhan Pamuk
Yapı Kredi Yayınları
S.: 304
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Damla Karakuş