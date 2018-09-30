Zorba Yunanistan'da etkisini sürdürüyor

Yunanistan'da "Zorba" adı verilen ve bölgede nadir görülen fırtına, özellikle ülkenin güneyindeki Mora Yarımadası'nda ve başkent Atina civarında etkili oldu.

Fırtına nedeniyle, su taşkınları meydana geldi. Sökülen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verirken, çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, çok sayıda evi su bastığı, birçok yolun kapandığı, su taşkınları nedeniyle ülkenin güneyinde tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

İtfaiye Teşkilatı ise, sadece Mora'da 640 yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Atina civarındaki limanlardan gemi seferlerinde iptaller olurken, Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Ülkenin güney sahillerinde şiddetli rüzgar ve dev dalgalar hasara yol açtı. Sahillerde demirli onlarca tekne ve yat alabora oldu.

Argos kentinde nehrin taşması nedeniyle çok sayıda evi su bastı, bazı araçlar suya kapıldı.

Atina'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Korint Körfezi civarında ise, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi kesintilere yol açtı. Bölgede çok sayıda ev ve iş yeri su baskınları nedeniyle hasar gördü.

Atina'dan güney ve kuzey istikametlerinde otoyollar sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Atina kent merkezinde de bazı yollar kullanılamıyor.

3 KİŞİ KAYIP

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Evia Adası'nda aralarında yaşlı bir çiftin de bulunduğu kayıp 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"BİR KEZ DAHA CEHENNEMİ YAŞIYORUZ"

Yunanistan devlet haber ajansı AMNA'ya açıklama yapan Orta Yunanistan Eyalet Başkanı Kostas Bakoyannis, "Bir kez daha cehennemi yaşıyoruz. Gece boyu yağmur ve çamura karşı mücadele ettik. Çok büyük hasar var" dedi.

Bakoyannis, fırtınanın en fazla etkilediği bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı.

FIRTINA ÜLKENİN KUZEYİNİ VURUYOR

Ege Denizi üzerinden ülkenin kuzeyine doğru hareket eden fırtınanın bugün Evia, Tesalya ve Kuzey Ege Adaları'nda etkili olması bekleniyor.

AMNA'ya konuşan Sivil Savunma Evia Bölge Sorumlusu Thanasis Karakanca, "Çok güçlü bir olay. Deniz ile kara neredeyse bir oldu" ifadelerini kullandı.