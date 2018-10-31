Zorla cam silene gasp işlemi

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de zorla cam silenler hakkında işlem yapılacağı açıklanmıştı. Emniyet bu doğrultuda işlemlere başladı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Dilencilik yapan, mendil satan veya cam silen çocukların uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık gibi suçlara meylettiğini belirleyen polis ekipleri, kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu merkezlerde, bu tür olayların önlenmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

2 KİŞİ ZORLA CAM SİLERKEN YAKALANDI

Asayiş, toplum destekli polislik ve çocuk şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşaklarda yapılan denetimlerde, Melikgazi ilçesi Kartal Kavşağı'nda T.Ç. (30) ve kardeşi Y.Ç'nin (11) kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalıştıkları ve sürücülerden para istedikleri belirlendi.

ÜZERİNDE BIÇAK BULUNDU

MOBESE kayıtları incelenip T.Ç'nin idrarını doldurarak araçların camlarını silmede kullandığı değerlendirilen şişe ve Y.Ç'nin üzerinde bir bıçak ele geçirildi.

Araçların camlarını idrarıyla sildi VİDEO

"KAFAMIN GÜZELLİĞİNDEN YAPTIM"

Gasp suçlamasıyla gözaltına alınan T.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ç, sağlık kontrolü için getirildiği Kayseri Devlet Hastanesi'nde gazetecilerin "Neden böyle bir şey yaptınız?" sorusuna "Kafamın güzelliğinden" diye cevap verdi.

Y.Ç. ise yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Asayiş olaylarının artmasına ve vatandaşların huzursuzluğuna neden olan bu tür olayların engellenmesi için denetimlerin süreceği öğrenildi.