Zorla evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

Türkiye'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta kapanacak. Henüz eksiklerini tam olarak gideremeyen 3 büyüklerin listesinde birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor.

Çorum'da, damat Mustafa Yiğit'le gelin Merve Yiğit, gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti.

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İdil Fırat'ın kına gecesi

Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat bu akşam kına gecesi yaptı. Kına gecesinde İdil Fırat'ın tahtla omuzlarda gelmesi eleştirilere neden oldu.