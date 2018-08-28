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Zorla evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

polis ekiplerince koruma altına alınan çocuk, sığınma evine yerleştirildi. Anne, baba ve damat gözaltında.

AA | 28.08.2018 - 12:23..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini ve düğün töreni yapılacağı ihbarında bulundu.

DÜĞÜNE OPERASYON

İhbarın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünün yapıldığı Karapürçek Mahallesi'ndeki salona operasyon düzenledi.

ANNE, BABA VE DAMAT GÖZALTINDA

Küçük kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile damat T.Ç. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

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