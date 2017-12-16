Evlendirilmemek için intihara kalkışan kıza belediye sahip çıktı

Şanlıurfa'nın Yenice Mahallesi'nde oturan lise mezunu H.A., iddiaya göre babası tarafından zorla evlendirilmek isteyince geçen hafta evinin çatısında intihar girişiminde bulundu.

EĞİTİM MASRAFLARI AİLEDEN

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bunun üzerine aileyi evinde ziyaret etti. Başkan Ekinci, H.A.'nın eğitim masraflarını karşılayacaklarını ve evlerini de onaracaklarını söyledi.

Ailenin çocuklarını kıyafet ve oyuncak da hediye eden Başkan Ekinci, şöyle dedi:

"Malumunuz Eyyübiye ilçesi içerisinde, özellikle eğitim noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bizim gençlik merkezlerimizde 2 bine yakın üniversiteye hazırlanan öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tabii ki, tüm giderlerini de karşılıyoruz. Kızımız da okumak istiyor. O yeter ki okumak istesin. Biz her türlü imkanı onlara sağlamaya hazırız. Bu yer de hakikaten yaşanılamaz bir durumda. Sosyal Yardım Müdürümüzü de talimat verdik. Buranın bakım ve onarımını da yapacaklar. İnsanca yaşanır bir hale getirecekler."





"OKUMAK İSTİYORUM"

H.A. da, okumak istediğini ifade ederek, "Üniversite için kurs görmek istiyorum, güzel bir evimizin olmasını istiyorum. Kardeşlerimin geleceğini düşünmek istiyorum. Aileme bakmak istiyorum. Benim de bir işim olsun, ben de aileme bakayım." diye konuştu.