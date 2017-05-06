Zorlu doğa koşulları develere şampiyonluk getiriyor

Kentte 10 yıldır deve yetiştiriciliği yapan Turan Demir, İzmir'den satın aldığı 1 yaşındaki develeri kente getirip, yüksek kesimlerde antrenman yaptırıyor. Günün ilk ışıklarıyla araziye çıkarılan develer doğal besleniyor ve hava kararıncaya kadar gezdiriliyor.

Van'ın şampiyonları: Develer

ŞAMPİYONLUKTAN ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Demir'in 7 yaşına kadar zorlu doğa şartlarında eğitimden geçirdiği develer, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen güreşlerde adeta şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyor.

"VAN'DA YETİŞTİRİLEN DEVELER DAHA DAYANIKLI OLUYOR"

Turan Demir, uygun günlerde sürekli antrenman yaptırdığı 10 devenin yıllık bakım masrafının 70-80 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Develerin her birini güreşlerde şampiyon olabilecek seviyeye getirmek için hazırladığını anlatan Demir, "Çetin doğa koşullarında yetişen develer, batıdaki develere göre daha güçlü ve daha dayanıklı oluyor. Bunun yanında yaptırdığımız antrenmanlar sayesinde şampiyonluklar kazanıyorlar. Biz develerimizi turizm ve tanıtım amaçlı da kullanmak istiyoruz ama yeter ki bize imkan sağlansın. Ege Bölgesi'nde yapılan deve güreşleri kentimizde neden yapılmasın?" dedi.

Turan Demir, yetiştirdiği "Berdan", "Efsane" ve "Sümer Büyükusta" isimli develerin Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen güreşlerde çok sayıda şampiyonluk elde ettiğini anlattı.

"İNSANLAR ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"

Boş zamanlarında babası Demir'e yardım eden Turgay Demir ise bu hayvanların bakımlarının çok zor olduğunu ifade etti. Demir, develeri gören vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemediğini belirterek, "İnsanlar önce şaşırıyor, sonra fotoğraf çektiriyor. Bize gerekli imkan sağlanırsa, develeri Van'ın tanıtımında da kullanabiliriz." diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ VE İRİ OLUYORLAR"

Çanakkale'de düzenlenecek güreşler için Van'a deve satın almaya gelen Kudret Mayacı da bölgedeki develerin daha dayanıklı olduğunu dile getirdi. Van'da yetiştirilen develerin güreşlerde büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Mayacı, şöyle konuştu:

"İnşallah buradan bir kaç deve alıp Çanakkale'ye götürerek yarıştırmayı düşünüyorum. Burayı tercih etmemizdeki en büyük etkenlerden biri, küçük yaşta satın alınan develerin çok iyi bir bakım ve eğitimden geçirilmeleri. Özellikle kırsal alanlarda, karda, yaylalarda, dağda zor şartlarda yetiştirildiği için daha dayanıklı, daha güçlü ve daha iri oluyorlar. Aldığımız develeri biz de 2 yıl besleyerek güreşlere hazırlıyoruz. Ama ilk ve en önemli aşamayı Van'da geçiriyorlar"





Kudret Mayacı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen deve güreşlerinin Van'da da yapılmaması için hiç bir neden bulunmadığını kaydetti. Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bu tür organizasyonların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Mayacı, bu tür etkinliklere batıda deve güreşiyle ilgilenen kişilerin de destek sunacağını belirtti.