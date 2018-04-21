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Zorunlu arabuluculuk sonuç vermeye başladı

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında 25 bin 944 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı.

AA | 21.04.2018 - 14:45..
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ERDOĞAN

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması 1 Ocak'ta başladı.

92 BİN 443 BAŞVURU

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak başvuruların alınması sürecine geçildi.

İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 92 bin 443 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 66

Uygulamanın başlamasının ardından yaklaşık 80 günlük süreçte arabulucuya giden 25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü.

Uyuşmazlıklardan 13 bin 390'ında ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece uygulama kapsamında arabuluculukta yüzde 66 oranında başarı yakalandı.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla 3 günde anlaştı.

Uzun mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk 3 saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.

Diğer 53 bin 109 uyuşmazlıkla ilgili ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

DAVA SAYISI DÜŞTÜ

Öte yandan, arabuluculuk uygulaması, iş uyuşmazlıklarında mahkemelere açılan dava sayısını da düşürdü.

İş uyuşmazlığı kapsamında geçen yılın ilk 80 gününde iş mahkemelerinde 98 bin dava açıldı. Bu yıl arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine açılan dava sayısı 12 bin 455 oldu. Böylece açılan dava sayısı yüzde 88 oranında azaldı.

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