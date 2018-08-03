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Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası

Ankara'dan Isparta'ya taşınan Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait bir helikopter Afyonkarahisar'a zorunlu iniş yapınca köylüler askerlere sofra kurdu.

DHA | 03.08.2018 - 21:08..
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Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınma esnasında havalanan askeri helikopter saat 13.10 sıralarında yağ lambasının yanması üzerine tedbir amaçlı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyü yakınlarına zorunlu iniş yaptı.

6 ASKERE İKRAM

Helikopterin indiğini gören köylüler hemen bölgeye koştu. Pilotların durumu anlatması ve sorun bulunmadığını belirmesi üzerine köylüler 2'si pilot 6 mürettebata yemek ikramında bulundu. Köylüler, kurdukları yer sofrasında askeri mürettebat ile yemek yerken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası

VALİLİKTEN KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar Valiliği de helikopterin zorunlu iniş yaptığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, askeri personelin, arızanın giderilmesinin ardından tekrar havalanarak Isparta'ya indiğini kaydetti. Açıklamada, askeri mürettebata yemek ikram eden köylülere de teşekkür edildi.

Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası



Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası

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