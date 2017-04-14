taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.816
USD
3,6781
EURO
3,9096
ALTIN
152,16
PETR
55,6100

Zouk: 'Evet' çıkarsa Türk varlıkları ralli yapabilir

Oxford Economics'in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, Türkiye'deki piyasaları değerlendirdi.

14.04.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. Gündem

Merkezi Londra’da bulunan ve Oxford Üniversitesi Ekonomi Okulu ile birlikte çalışan bir firma olan Oxford Economics'in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin "evet" beklentisinin hakim olduğunu, bu sonucun çıkması halinde Türk varlıklarının ralli yapabileceğini bildirdi.

Zouk: 'Evet' çıkarsa Türk varlıkları ralli yapabilir

Nafez Zouk, piyasaların şimdiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinin zaferini fiyatladığını düşündüğünü, beklentinin de bu yönde olduğunu söyledi. Zouk, "Temel tahminimiz 'evet' kampanyasının kazanacağı yönünde. Sonuçlar birbirine yakın bile olsa 'evet' cephesinin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"EVET BEKLENTİSİ HAKİM"

Sandıktan "evet" sonucu çıkmasının piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını ifade eden Zouk, "evet" sonucunun, son 2-3 yıldır Türkiye’de devam eden politik belirsizliği ortadan kaldıracağını söyledi. Zouk, "Piyasalarda referanduma ilişkin 'evet' beklentisi hakim. Bu sonucun çıkması halinde Türk varlıkları ralli yapabilir." dedi.

"YATIRIMCILAR TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEYE HAZIR DEĞİL"

Nafez Zouk, referandumdan "hayır" sonucu çıkmasının piyasalar için "sürpriz" olacağını, bu durumda Türk varlıklarında satış olabileceğini belirterek, "Piyasalar Türkiye’deki yatırım ortamına inanıyor. Piyasalar bir kez daha 'evet, bu hikayeyi satın alalım' diyor. Çünkü Türkiye’den vazgeçmeye hazır değiller." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin artabileceğini kaydeden Zouk, "Çünkü Türk varlıkları, halen gelişmiş ekonomilerdeki düşük getiri ve faiz ortamında yüksek getiri sağlıyor. Bu da varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Referandumdan 'evet' sonucu çıkması halinde riskler de azalacağı için yatırımcılar Türk varlıklarıyla daha fazla ilgilenecektir." diye konuştu.

TL'nin son dönemde olması gerekenden fazla değer kaybı yaşadığına işaret eden Zouk, "Kasım ve ocak ayları arasında TL'deki değer kaybı fazla satıştan kaynaklandı. Para biriminin temellerine baktığımızda, benim hesaplamalarıma göre, TL'de fazladan satış gerçekleşti. Eğer referandum sonrasında politik istikrar yeniden düzelir, ekonomi politikasına ilişkin güçlü işaretler verilirse dolar/TL'de 3,5 seviyesini görebiliriz."

Zouk: 'Evet' çıkarsa Türk varlıkları ralli yapabilir

"EVET ÇIKMASI DURUMUNDA TL YÜZDE 2-3 DEĞER KAZANABİLİR"

İsviçre'nin uluslararası bankası UBS de referandumdan "evet" çıkması durumunda TL'nin yüzde 2-3 değer kazanabileceğini açıklamıştı.

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise yaptığı açıklamada, piyasalarda dengelenme ve istikrar beklentisinin hakim olduğunu belirterek, "Eğer referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa TL'nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

118
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

184
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

21
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

270
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

310
Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

17
Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı

Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM