Zuckerberg ada halkına dava açtı

Dünyanın en zengin altıncı insanı olan Zuckerberg, Hawaii'deki Kauai adasının kuzeyinde yaklaşık 3 kilometre karelik bir arazi almıştı.

YERLİLERİN DE TOPRAĞI VAR

İş dergisi Forbes, bu toprakların yaklaşık 100 milyon dolara alındığını yazmıştı. Zuckerberg'in sahip olduğu arazi, beyaz kumlu bir kumsalı, eski bir şeker kamışı tarlasını ve organik bir çiftliği de kapsıyor. Ancak bu arazide bölgenin yerlilerinin sahip olduğu topraklar da bulunuyor.

FACEBOOK KURUCUSU TAM MÜLKİYETE SAHİP OLMAK İSTİYOR

Hawaii yasalarına göre tüm sahiller halka açık ve buna Zuckerberg'in arazisindeki sahil de dahil. Zuckerberg'in adadaki komşuları da onun arazisinden geçerek sahile inebiliyor. Facebook kurucusu ise yerel halkın kendi arazisi içinde kalan topraklarını satın alarak tam mülkiyete sahip olmak istiyor.

Zuckerberg Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda, davayı toprakların sahiplerini bulup satıştan hakettikleri payı alabilmeleri için açtığını söyledi. "Bu insanların çoğu sahip olduklarının farkında olmadıkları bir şey için para alacaklar. Kimse adadan kovulmayacak" dedi.