taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,6580
EURO
5,4874
ALTIN
193,50
PETR
79,5000

Zuckerberg: Güvenlik krizi nedeniyle üzgünüm

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği liderleri ve milletvekillerinin Facebook'un yaşadığı güvenlik krizi hakkındaki sorularına cevap verdi.

İHA | 22.05.2018 - 22:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Zuckerberg, “Son birkaç yıldır, geliştirdiğimiz araçların da zarar görmesini engellemek için yeterince çaba göstermedik. Sahte haberler, seçimlere yabancı müdahaleler veya geliştiricilerin insanların bilgilerini kötüye kullanmasının önlemini almadık. Bu bir hataydı ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg: Güvenlik krizi nedeniyle üzgünüm

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI

Diğer yandan, Facebook’taki sızıntıdan sonra AB genelinde veri korumaya yönelik yeni kurallar yürürlüğe girmesini sağladı. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak tüzük ile gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak korunmasına ilişkin kurallar ile kişisel verilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünyanın en küçük evini yaptılar
Fransız nanorobotik uzmanlar, yeni bir mikrorobot sistemi kullanarak dünyanın en küçük evini yaptı.
WhatsApp videoya beklenen özellik geldi
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun zamandır beklenen video konferans özelliğini test etmeye başladı.
F-35'ler ilk kez saldırı için kullanıldı
İsrail ordusu, ABD üretimi hayalet savaş uçağı F-35'lerle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Google depoladığı bilgileri etkilemek için kullanacak
İngiliz gazetesi The Times, Google'ın, gelecekte, elindeki verilerle insanları manipüle etmeyi planladığını iddia etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

520
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

460
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

457
CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

199
MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

514
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

412
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

448
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM