Zuckerberg: Güvenlik krizi nedeniyle üzgünüm

Zuckerberg, “Son birkaç yıldır, geliştirdiğimiz araçların da zarar görmesini engellemek için yeterince çaba göstermedik. Sahte haberler, seçimlere yabancı müdahaleler veya geliştiricilerin insanların bilgilerini kötüye kullanmasının önlemini almadık. Bu bir hataydı ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI

Diğer yandan, Facebook’taki sızıntıdan sonra AB genelinde veri korumaya yönelik yeni kurallar yürürlüğe girmesini sağladı. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak tüzük ile gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak korunmasına ilişkin kurallar ile kişisel verilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar belirtiliyor.