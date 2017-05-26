Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nin Massacchusetts'teki 366. mezuniyet törenine katılan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, fahri hukuk doktoru derecesi aldı.

FACEBOOK İÇİN HARVARD'I BIRAKMIŞTI

Zuckerberg, 13 yıl önce, henüz birinci sınıf öğrencisiyken kurucusu olduğu Facebook'a odaklanmak için Harvard Üniversitesi'nden ayrılmıştı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞMA YAPAN EN GENÇ İSİM

33 yaşındaki milyarder iş adamı, aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreni açılış konuşmasını yapan en genç isim olarak tarihe geçti.