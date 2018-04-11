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Zuckerberg'in senatoda zor anları

Facebook'un patronu olan Mark Zuckerberg dün çıktığı senatoda senatörler önünde ifade verdi. Senatörler sorularıyla Zuckerberg'i terletirken, ünlü milyardere ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 11:50..
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Facebook'un kurucusu ve patronu olan Mark Zuckerberg dün çıktığı senatoda senatörlerin karşısında ifade verdi. Senatörlerin sorularını yanıtlayan hem sorular karşısında zor anlar yaşadı, hem de kendisiyle ilgili bir ayrıntı görenleri şaşırttı.

Zuckerberg'in senatoda zor anları

"OTELİNİ SÖYLER MİYDİN"

Zuckerberg'e Senatör Whip Durbin iki adet soru sordu. Soruların ilk başta ne için sorulduğunu anlayamayanlar daha sonra Durbin'in Zuckerberg'e ders vermek istediğini anladı.

Zuckerberg'in gülerek "Hayır" yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.

Zuckerberg'in buna da 'Hayır' yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" dedi.

Zuckerberg'in senatoda zor anları

ZUCKERBERG'E BOY UZATICI TAKVİYE

Zuckerberg'in zor anları bununla da sınırlı kalmadı. 1,71 boyunda olduğu bilinen Zuckerberg, ifade vermek için oturtulduğu sandalyede boyundan dolayı rahat edemedi. Hemen yanındaki bir çantayı altına koyan ve bunun üzerine oturan Zuckerberg, boy uzatıcı takviye yaptı.

Zuckerberg'in senatoda zor anları

Zuckerberg'in senatoda zor anları

Zuckerberg'in senatoda zor anları

FACEBOOK SKANDALI

Sosyal medya dünyası Facebook hakkında, kişisel verilerin Cambridge Anatlitycs tarafından izinsiz olarak alınıp kullanılmasına olanak sağladığı ve seçimler üzerinde oynamalar yaptığı gerekçesiyle çeşitli suçlamalar bulunuyor.

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