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Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

Kadıköy'de sahne aldığı yerde şarkı söylerken, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile sanatçı Zuhal Olcay hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA | 12.12.2017 - 13:05..
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Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

zuhal

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçı Zuhal Olcay'ın Kadıköy'de 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

BİR VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç evrakı düzenlenerek savcılığa yolladığı belirtilen iddianamede, savcılık tarafından da şüpheli Zuhal Olcay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ŞARKININ SÖZLERİNİ CUMHURBAŞKANINA UYARLADI

Şüphelinin şarkı söylediği programın CD'sinin savcılık tarafından bilirkişiye yollandığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüphelinin, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözler sarf ettiği kaydedildi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Soruşturmaya ilişkin olarak şüphelinin ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin iddiaya konu hareketi Cumhurbaşkanı'na yönelik değil, ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde kendisi ve seyircilerin alkol aldığını, alkol nedeniyle hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelinin sahne aldığı mekanda şarkı söylerken şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlamak ve hakaret etmek suretiyle, "Alenen Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede şüphelinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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