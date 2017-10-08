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Zülfü Livaneli CHP'nin seçim çalışmalarına katılacak

CNN Türk'te canlı yayına çıkan Zülfü Livaneli'ye, adının CHP'nin İBB ya da Cumhurbaşkanlığı adayı olarak geçtiği hatırlatıldı.

08.10.2017 - 13:16
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Zülfü Livaneli CHP'nin seçim çalışmalarına katılacak

zülfü livaneli

YEREL SEÇİMLER İÇİN İBB SORULDU

2019'da yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı anılan isimlerden biri olan Zülfü Livaneli, 'Aday olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna ''Aman aman. Taş yerinde ağırdır. Benim, müzikte, sanatta, edebiyatta olan ağırlığımı siyasete transfer etmek çok başka bir iş. Türkiye'de siyaset başka bir oyun. Bunu kaldırabilecek insanlar var, kaldıramayacak insanlar var. Ben kaldıramayacak kişilerdenim" yanıtını verdi.

NEFER GİBİ ÇALIŞIRIM

Livaneli, 'Bir partiden Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi gelirse kabul eder misiniz?' sorusu üzerine ise, 'Aman' derim. Hayır. Başka birisini bulun. Beğeneceğimiz, destekleyeceğimiz birisini bulun, ben nefer gibi çalışayım. İstediğiniz gibi meydanlara çıkayım. Destek vereyim' dedi. Livaneli, 'Yapar mısınız bunu?' sorusuna da "Tabi. Burası bizim ülkemiz. Burası bizim sevgili ülkemiz. Acılı ama secgili ülkemiz. Biz buranın elbette ki en iyi duruma gelmesini istiyoruz. İyi bir aday çıkar inşallah, biz de hiç bir şey beklemeden onun için çalışırız. Yurttaş olarak çalışırız. Ama benim o konuda kararım kesin. Ne yerel ne de ulusal siyaset anlamında aktif siyasete dönmeme kararım kesin" diye konuştu.

1994'TE SHP'NİN ADAYI OLMUŞ, ERDOĞAN'A YENİLMİŞTİ

Zülfü Livaneli, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 yerel seçimlerinde SHP'nin İstanbul adayı olarak girdiği seçimlerde yüzde 20.30 oy alarak üçüncü sırada çıkmıştı.

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