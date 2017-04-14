Zülfü Livaneli’nin bende yarattığı ‘Huzursuzluk’

Yazar, müzisyen, gazeteci… Siz Livaneli’yi saydığım sıfatlardan hangisiyle seviyorsanız sizin kutsal tercihinizdir. Ama ben daha çok yazarlık yönüyle tanıyorum kendisini. O yüzden son romanını konuşmak istiyorum bugün.

Bu yazıda daha çok edebiyatı üzerine durmak istiyorum. Söz konusu yayınladığı son romanı ‘Huzursuzluk’ kitabı üzerine naçizane görüşlerimi belirtmek istiyorum.

En son söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. Kitabı kesinlikle beğenmedim. Neden beğenmediğimi de sabırlı okurlar için yazının sonlarına doğru anlatacağım.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; Zülfü Livaneli’nin bütün kitaplarını okudum. Özellikle ‘Serenad’ romanı bence Livaneli için önemli bir sıçrama tahtası olmuştur.

Okurlar tarafından büyük takdir toplayan kitap, elden ele dolaştığının da yakın bir tanığıyım. Polisiye, macera, aşk üçgeninde geçen ‘Serenad’ okunmayı fazlasıyla hak ediyor.

Yazıya bu girizgâhla yapmamın sebebi, birazdan değineceğim ve bende büyük hayal kırıklığı yaşatan Livaneli’nin yeni romanını tanıtmadan önce, daha evvel yayınladığı ‘Serenad’ romanını bu tanıtım yazısı vesilesiyle hakkını teslim etmek istedim.

HUZURSUZLUK

Yazının hemen başında da belirtiğim üzere, ‘Huzursuzluk’ Zülfü Livaneli’nin yeni romanı. Bir okuru olarak kendisini yakinen takip eder, piyasaya sürdüğü her kitabını büyük bir hevesle alır, okurum.

Aynı heyecanı, hevesi son romanı yayınladığında da yaşadım. En yakın kitapçıya gidip kitabı aldım. Başlıkta da dikkatinize çekmeye çalıştım. Kitabı okuyup bitirdiğimde ismine de yakışır vaziyette bende derin bir ‘Huzursuzluk’ yarattı.

Bu dilimden düşürmediğim huzursuzluğa geleceğim ama öncesinde kitabı biraz tanıyalım.

HUZURSUZLUK NEYİ ANLATIYOR?

Huzursuzluk’u elinize aldığınızda yazar, sizi şu giriş cümleleriyle kitaba davet eder.

"Harese nedir, bilir misiniz? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve, dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikeniyle karışınca bu, devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz... Ortadoğu’nun âdeti budur! Tarih boyunca birbirini öldürür; ama aslında kendini öldürüldüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur."

Ortadoğu gerçeğini deve örneğiyle yüzümüze çarpar Livaneli.

Kitabın ana karakterlerinden olan Hüseyin, Mardin’de yaşayan mütedeyyin, dini bütün yaşayan çevresi tarafından yardım sever biri olarak bilinen kendi halinde mütevazı bir yaşam süren, yazarın betimlediğine göre sessiz sakin bir kişidir.

MÜLTECİ KAPLARINDA DOĞAN AŞK

IŞİD belasında kaçıp Türkiye’ye gelen, IŞİD teröristlerince defalarca tecavüze uğrayan, mülteci kaplarında kalan Meleknaz’a gönlünü kaptırır. Meleknaz’dan daha fazla ayrı kalmayı başaramayan Hüseyin, daha önce nişanladığı kadından ayrılır ve Meleknaz’la evlenir onu evine götürür.

Ailesinin bu evliliğe karşı çıkmasına da aldırmaz. Bir gözü görmeyen Meleknaz’ın çocuğuyla yaşamaya başlarlar. Çünkü söylentilere göre Meleknaz, şeytan tarafından lanetlenmiş bir kadındır. Ve toplum tarafından kabul görmez.

"BENİ TEKRAR KARNINA KOYSAN KORUYAMAZSIN ANNE"

Bu evliği istemeyen IŞİD teröristleri Hüseyni’nin peşine düşerler. Onu öldürmeye ant içerler. Çünkü Meleknaz bir yezidi kadınıdır. Bu evlilik toplum tarafında da kabul görmez ve yadırganır.

Çareyi Amerika’ya gitmekle bulan Hüseyin, vize işlemlerini halledip en kısa zamanda gelip Meleknaz’ı alacağını söyler. Abisinin pizza dükkânında çalışmaya başlar. Ama ölüm onu Amerika’da yakalar bir akşamüstü dükkânı temizlerken bedenine saplanan artarda bıçak darbeleriyle hayatını kaybeder.

Ne demişti Hüseyin annesine?

“Beni karnına tekrar koysan koruyamazsın anne...”

İBRAHİM YARIM KALAN HİKÂYENİN PEŞİNE DÜŞER

Hüseyin’in en yakın arkadaşı gazeteci olan İbrahim, gazetedeki üçüncü sayfa haberinden öğrenir arkadaşının öldürüldüğünü. Olup bitenleri etraflıca öğrenmek için yollara düşer. İlk önce Hüseyi'nin annesi, kız kardeşi Aysel, ve yakın arkadaşları olan Mehmet'le görüşür.

İSTENMEYEN KADIN

Meleknaz’ın peşine düşer. Toplum tarafından lanetlenen, "şeytani" kadının gizemli hayatına yolculuk yapmaya başlar. Bu yolculukta kendisini de tanımaya başlar aslında. Kitap, birbirini izleyen olaylar zinciriyle devam eder.

Hüseyin'in öldürülmesini Meleknaz'ın uğursuzluğuna bağlar herkes. Onu, eve adım atmasıyla aynı zamanda felaketlere açılan bir kapı olarak görürler. Meleknaz istenmeyen kadın olur evde.

Sevgili Ensonhaber kitap okuyucuları, kitap hakkında size bu bilgiler verdikten sonra bendeki "Huzursuzluğu" ve hayal kırıklığını anlatmak istiyorum.

CÜMLELERİ ÖĞÜTEMEDİM

Kitabı okumaya başladım bir türlü ilerleyemedi. Dudaklarım kelimeleri avını yakalama hazır bir aslan gibi kelimeleri yakalayamıyor, cümleleri ne yapıp etsem öğütemiyordum.

Kitapla, deyim yerindeyse savaş verdim. Fırlatıp bir kenara da atabilirdim ama, yazara ve kitaba biraz daha şans tanımak istedim. Zor da olsa kitap bitti ve derin bir nefes aldım.

Mübalağa yapmıyorum.

EDEBİ HAZZI YAKALAYAMADIM

Sorun kılçıklı bir üslup değildi belki ama diğer kitaplarında aradığım edebi hazza ulaşamadım. Ortadoğu gibi bir coğrafyayı, yaşanan büyük insanlık dramlarını 160 sayfaya sığdırmak ne kadar gerçekçi olabilir.

Kitabı okurken de bu düşünceler içerisindeydim. Livaneli’yi alelacele bu satırları yazdıran ve hemen bitsin diye onun kaleminin kıvraklığı neden hep tekdüze oldu bu kitapta.

KALEMİNİN HAKKINI VEREMEYECEĞİM

Ben kitap eleştirmeni değilim. Haddimi de bilirim. Siz kitapseverlere mümkün olduğunca okuduklarımı paylaşmak istiyorum. Ama eleştirmen olmamam, okuduklarımı eleştiremem anlamına gelmemeli.

Ben bir okurum, okurların da okuduğu kitapların yazarlarını beğenmeyebilir, haklı olarak da eleştirebilirler. Ben de Zülfü Livaneli’nin bu romanında derin hayal kırıklığını yaşadığımı belirtmek isterim.

LİVANELİ'YE YAKIŞMADI

Livaneli bu sefer kalemine yakışmayan bir eser çıkarttı. Umarım ileride yazacağı kitaplar buna benzemez.

Siz kitabı okuduğunuzda benimle aynı görüşü paylaşmayabilirsiniz. Yazara getirdiğim eleştirilerin haksız olduğunu bile düşünebilirsiniz. Bütün bunlara saygı duyarım.

Siz kitapseverlerden istediğim, bu kitabı okuyan varsa aranızda yukarıda iletişim bilgilerimi kullanarak bana e-mail atabilirler. Bana haklı gerekçeler sunarlarsa Livaneli’den özür dilemeye de hazırım.

Kitabı okumayın demiyorum. Okuyun belki siz benim arayıp bulamadıklarımı bulursunuz.