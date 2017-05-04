Vahşi hayatı görüntüleyen belgeselciler, zürafaların çiftleşme dönemlerini takip etti.
ÇİFTLEŞME KAVGASI
Çiftleşmeden önce; dişi zürafaya kendisini beğendirmek isteyen erkek zürafalar, zor bir mücadele içerisine giriyor.
Zürafaların çiftleşme kavgası VİDEO
Karşılıklı hamlelerin yapıldığı mücadelede, mağlup taraf bölgeden ayrılmak zorunda kalıyor.
DİŞİ ZÜRAFALAR İÇİN...
Erkek zürafalar, bulundukları bölgelerdeki erkek zürafalarla sık sık bu mücadelelere giriyor. Mücadelelerin galibi, dişi zürafaların beğenisini kazanıyor.