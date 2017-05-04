Zürafaların çiftleşme kavgası

İzmir'de çöken yol kazalara neden oluyor

Dudak faciasında bir mağdur daha ortaya çıktı

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra ile kendisini karşılaştırdı: Zehra benden zeki

1 Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

2 Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı Hayır oylarının yüzde 49 çıkmasının ardından muhalefet kanadında kavgalar eksik olmuyor. CHP'de hedefte Kılıçdaroğlu var.

3 İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi İngiliz medyası Kraliçe Elizabeth'in sağlığı ile olumsuz bir durum olduğunu iddia etti. Eşinin görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

4 Adana'da kız isteme: 6 ölü Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

5 TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı TAİ, BAE System iş birliği ile geliştirmekte olduğu TF-X'in belirlenmiş modelinin görüntüsü ortaya çıktı.

6 Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edildiği öğrenildi.