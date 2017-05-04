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Zürafaların çiftleşme kavgası

Dişi zürafa için birbirine giren erkek zürafalar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

04.05.2017 - 14:17
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Vahşi hayatı görüntüleyen belgeselciler, zürafaların çiftleşme dönemlerini takip etti.

ÇİFTLEŞME KAVGASI

Çiftleşmeden önce; dişi zürafaya kendisini beğendirmek isteyen erkek zürafalar, zor bir mücadele içerisine giriyor.

Zürafaların çiftleşme kavgası VİDEO

Karşılıklı hamlelerin yapıldığı mücadelede, mağlup taraf bölgeden ayrılmak zorunda kalıyor.

DİŞİ ZÜRAFALAR İÇİN...

Erkek zürafalar, bulundukları bölgelerdeki erkek zürafalarla sık sık bu mücadelelere giriyor. Mücadelelerin galibi, dişi zürafaların beğenisini kazanıyor.

Zürafaların çiftleşme kavgası

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