taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.845
USD
3,7899
EURO
4,6914
ALTIN
162,84
PETR
69,1100

Zürih Başkonsolosluğuna saldırı girişimi

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu otoparkında bulunan servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmak istendi.

AA | 30.01.2018 - 07:07..
  1. Haberler
  2. Avrupa

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah 03.09'da iki erkek şahıs otoparkta bulunan konsolosluk aracımızı kundaklamak istedi. Aracımızı kundaklamaya yönelik saldırı girişimi çok şükür başarısız oldu. Herhangi bir mal veya can kaybımızın olmaması sevindirici." dedi.

İpekçi, Başkonsolosluk güvenlik ataşesinin bu sabah yapılan rutin kontrolde olayın farkına vardığını belirterek, Zürih polisinin olay yerinde inceleme yaptığını kaydetti.

Zürih Başkonsolosluğuna saldırı girişimi

3. SALDIRI

Kamera kayıtlarının da mevcut olduğunu dile getiren İpekçi, "Bu son 1 yıl içinde Başkonsolosluğumuza yapılan üçüncü saldırı. Maalesef daha önceki saldırıların faillerine ilişkin soruşturmada bir ilerleme sağlanamadı." diye konuştu.

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

19
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

86
68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı

68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı

58
Genç futbolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü anlar

Genç futbolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü anlar

22
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

53
AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

12
Apple'ın piyasa değeri bir günde 22 milyar dolar düştü

Apple'ın piyasa değeri bir günde 22 milyar dolar düştü

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM