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1 ay boyunca sakladığı tarihi eserleri iade etti

Erzurum'da tarlasını süren bir çiftçi 5 bin yıllık tarihi eserleri teslim etti. Kendisine para verilecek.

AA | 26.05.2019 - 09:30..
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Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Küçük, tarlasını sürerken traktörün pulluğuna taş takıldığını ve bu taşı kaldırdığında altında 5 parça tarihi eser gördüğünü ifade etti.

Küçük'ün, bu eserleri kendilerine teslim etmesi halinde tutuklanmaktan korktuğunu söyleyen Genç, "Bizler Müzeler Günü kapsamında Erzurum ve merkez ilçelerinde tarihi eser bulanların, eserleri müzeye getirmeleri konusunda seminerler düzenledik. Küçük de bu seminerleri duyuyor ve aracı Oğuzhan Kızıloğlu'na 'gitsem tutuklanır mıyım' diyor. Sonrasında eserleri müzeye getirdiler, biz de teslim aldık." diye konuştu.

1 ay boyunca sakladığı tarihi eserleri iade etti

Çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan eserlerin, Karaz kültürüne ait olduğunu belirten Genç, şu bilgileri aktardı: "5 bin yıllık olan bu eserler, bayağı eski ve güzel eserler. Eserler hem dini ritüel hem de günlük olarak kullanılan eşyadan oluşuyor ve Karaz kültürüne ait. Karaz kültürü Erzurum'a ait, tarihin ilk çağında görülen ilk yerli kavime dayanıyor. Milattan önce dört binin sonu ile üç binin başında yaşamış bir kültür. Bu kültürü, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce yaşamış yerel kültür olarak biliyoruz. Bu eserler onların eserleri. Bunların kendi yaşantıları ve özellikleriyle karakteristik seramikleri vardır çanak çömlek gibi, bunlar da parlak siyahtır ve onlara hastır. Bulunan çömlekler de onlara özgü çömlekler."

Genç, eserler için tescil komisyonu oluşturacaklarını ve kıymet takdiri yapıldıktan sonra Küçük'e para vereceklerini söyledi.

1 ay boyunca sakladığı tarihi eserleri iade etti

TRAKTÖR TAŞA TAKILDI

Mesut Küçük ise traktörle tarla sürerken pulluğun taşa takılması üzerine altındaki toprağı kazdığını belirterek, "Kazı sonucu tarihi eserleri topraktan çıkardık." dedi.

Küçük, bu eserlerin korunması için müzeden sağlam bir yer olmadığını ve bu nedenler onları müzeye götürdüğünü aktardı.

1 AY EVİNDE SAKLADI

Tutuklanmaktan çekindiği için eserleri 1 ay evinde tuttuğunu dile getiren Küçük, şu ifadeleri kullandı: "Eserleri yaklaşık bir ay evimde tuttum. Sebebi hem iş yoğunluğu hem de götürdüğümde kaçakçılıktan yakalarlar dediler. Ben de yetkili birisini aradım ve onun aracılığıyla götürüp teslim ettim. Müze müdürü de kayıt aldı ve teşekkür etti."

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