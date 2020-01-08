1 buçuk milyar TikTok kullanıcısı mağdur oldu

Dünya’da 1 milyarın üstünde kullanıcısı olan TikTok hackerların kullanıcı hesaplarına erişmesine izin verebilecek güvenlik kusurlarını düzeltmek zorunda kaldı.

CheckPoint Research’ün güvenlik uzmanları, iki önemli açık keşfetti.

HACKERLER HER BİLGİYE ULAŞABİLİYORDU

Bu açıklar hackerların özel adreslere, e-postalara ve doğum tarihlerine erişmelerine izin veriyor. Ayrıca bu güvenlik açıkları hackerların yetkisiz videolar yükleyebilmesine, kullanıcıların videolarını silebilmesine ve videoları ‘özel’den 'herkese açık' olarak değiştirmesine izin veriyordu.

GÜNCELLEME GELDİ, AÇIKLAR KAPANDI

CheckPoin Research, TikTok’a bu güvenlik açıklarını bildirdi ve şirket son güncelleme ile bu açıkları kapattı.