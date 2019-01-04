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1 dakikada 17 koli ayakkabı çaldılar

İstanbul Sultangazi’de, bir firmanın sevkiyat için araca yüklediği içi ayakkabı dolu kolileri çalan hırsızlar, saniyeler içinde kaçmayı başardı.

İHA | 04.01.2019 - 10:01..
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Olay, geçtiğimiz ay sabah saat 10.00 sularında, Sultangazi’deki bir ayakkabı imalathanesinde yaşandı. Hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karışırken, hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

17 KOLİYİ 60 SANİYEDE ARABAYA YÜKLEDİLER

Edinilen bilgiye göre, içi ayakkabı dolu 17 koli, sevkiyat için imalathanenin önüne park edilen araca yüklendi. Kolilerin yüklenmesinin ardından sevkiyatı gerçekleştirecek olan şoför, sevk irsaliyesi ve faturaları almak için imalathaneye girdi. Bu anı fırsat bilen hırsızlar, bir araçla kolilerin yüklendiği araca yanaşarak harekete geçti. Kolilerin yüklendiği aracın kapısını tornavida ile açan hırsızlar, kolileri indirmeye başladı.

1 dakikada 17 koli ayakkabı çaldılar

FARK EDİLDİLER AMA HIZLICA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Bu sırada durumu fark eden bazı çalışanlar, imalathanenin üst katından seslenerek, hırsızları durdurmaya çalıştı. Fakat hırsızlar, hiç aldırış etmeden kolileri yüklemeye devam etti. Rahat tavırlarıyla şoke eden hırsızlar, 1 dakikada içi ayakkabı dolu 17 koliyi kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar, geldikleri araçla kayıplara karışırken, hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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