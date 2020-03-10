1 günlük bebeğini çöpe atan anne gözaltına alındı

Adıyaman’da, eşi cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdi.

1 gün hastanede tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen Fatma U., çevresinden ve çocuklarından gizlediği bebeğini eve getirdi.

BEZLE BOĞUP ÇÖPE ATTI

Çocukları evde uyuduğu esnada henüz ismi dahi verilmeyen bebeğini bir bezle boğarak öldüren kadın, bezi sobada yaktığı ve bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attığı.

Vahşet ise Fatma U.'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıktı.

"EMZİRİRKEN BOĞULDU"

Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söyledi.

Bunun üzerine hastane çalışanları durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Harekete geçen savcılık vicdansız anne hakkında işlem başlattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İşlemlerin başlatılmasıyla Fatma U., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bahçecik Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine getirilen Fatma U., olayı anlatarak cinayeti itiraf etti.

Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma U., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorduğu soruları cevapsız bıraktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkarılan Fatma U.’ya, hasta ve hasta yakınları tepki gösterdi. Fatma U., daha sonra polis aracına bindirilerek Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.