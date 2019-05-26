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1 haftada 16 bin Suriyeli ülkesine gitti

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkesine geçişi sürüyor. İsteyen yıl sonuna kadar dönüş yapabilecek.

DHA | 26.05.2019 - 10:29..
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Bayramlaşmak için ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyor.

Daha sonra randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyorlar.

1 haftada 16 bin Suriyeli ülkesine gitti

GÜNDE 3 BİN KİŞİ GİDİYOR

Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayanlar gerekli kontrollerin ardından çıkış yapıyor. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü  ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ile randevu sistemi sayesinde hiçbir izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü’nde günde ortalama 3 bin kişi çıkış yapıyor.

1 haftada 16 bin Suriyeli ülkesine gitti

31 MAYIS'A KADAR GİTME HAKLARI VAR

Bayramlaşmak için çıkışlar 31 Mayıs’ta sona erecek ve geri dönüşler de bayramdan sonra başlayacak.

1 haftada 16 bin Suriyeli ülkesine gitti

"GİDENLER YIL SONUNA KADAR KALABİLİYOR"

Gaziantep Valisi Davut Gül, bayram için ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili olarak "Gidenler yıl sonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı" dedi.

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