1 haftada 16 bin Suriyeli ülkesine gitti

Bayramlaşmak için ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyor.

Daha sonra randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyorlar.

GÜNDE 3 BİN KİŞİ GİDİYOR

Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayanlar gerekli kontrollerin ardından çıkış yapıyor. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ile randevu sistemi sayesinde hiçbir izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü’nde günde ortalama 3 bin kişi çıkış yapıyor.

31 MAYIS'A KADAR GİTME HAKLARI VAR

Bayramlaşmak için çıkışlar 31 Mayıs’ta sona erecek ve geri dönüşler de bayramdan sonra başlayacak.

"GİDENLER YIL SONUNA KADAR KALABİLİYOR"

Gaziantep Valisi Davut Gül, bayram için ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili olarak "Gidenler yıl sonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı" dedi.