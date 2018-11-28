1 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öğrencileri zorlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihini, geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019'da yapılacak.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR YÖNELTİLECEK

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

ÖĞRENCİLER ZORLANACAK

Eğitim uzmanları yayımlanan örnek soruların bütün olarak incelendiğinde soru mantığının değiştiğinin görüldüğüne dikkat çekti.

Öğrencinin günlük yaşamında karşılaşacağı olayları örneklemesi, farklı disiplinlerde öğrenilen bilgilerin birlikte kullanılmasını gerektirmesi, branş ayrımı gözetmeksizin şekil, grafik ve görsel okumaya özel olarak vurgu yapılmış, duygulara, kültüre, sanata ve spora da vurgu yapması olarak sayabiliriz.

SORULARDA AKADEMİK YETERLİLİK ARANACAK

Soruların çok yüksek akademik yeterlilik gerektirdiğini vurgulayan eğitimciler, "Bu tür soruları çözebilmek ilkokul yıllarından itibaren öğrencilerin akademik ilgisinin çok yüksek olmasını gerektirmektedir. LGS’ye hazırlanan öğrencilere önerim; her ay yayımlanan örnek soruları mutlaka kendi kendilerine çözmeleri, çözemedikleri sorularla ilgili araştırma yapmadan öğretmenlerine sormamalarıdır. LGS’de, örnek soruların benzerleri gelecek. Dolayısıyla bu tür sorular dışında soru çözerek sınava hazırlanmak sizi başarıya ulaştırmayacaktır" değerlendirmesinde bulundular.

SAYISAL ALANIN SÜRESİ 20 DAKİKA ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin, 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYINLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayınlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayınlanarak devam edileceği bildirildi.