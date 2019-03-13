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1. İstanbul Öykü Festivali başlıyor

Edebiyatseverleri bol öykülü bir yolculuğa çıkaracak olan festival, 15-16 Mart'ta gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:32..
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Edebiyatın kadim türlerinden ve kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan öykü, Türkiye’de ilk defa bir festivale tema oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ile TYB İstanbul Şubesi’nin ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşecek olan 'İstanbul Öykü Festivali', 15 Mart’ta başlayacak ve iki gün sürecek.

1. İstanbul Öykü Festivali başlıyor

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Festival kapsamında; alanında uzman isimlerin katılacağı oturumlar, okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinlikleri gerçekleşecek. Festivalin onur konuğu ise gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş olacak.

Oturumlarda; öykünün tarihsel serüveni, okuyucu ve yazar açısından gelişimi ile toplumdaki karşılığı analiz edilecek

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