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1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, hurda altın ile bakır tellerini birleştirerek sahte altın üretimi yapan 2 imalathaneye yapılan baskında 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.12.2018 - 10:49..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, sahte altın üretimi ile ilgili 2 imalathaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kilo 470 gram hurda altın ve altın basımında kullanılan makineler ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar


PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞLARDI

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar kapsamında TCK 199. ’Kıymetli Damgada Sahtecilik’ ve TCK 158. ’Nitelikli Dolandırıcılık’ suçları kapsamında ’Sahte Darphane Mührü’ kullanılmak suretiyle altın imalatı yapıldığına yönelik bilgi elde edilmesi üzerine 05 Aralık 2018 günü Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda iki farklı imalathanede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını basımında kullanılan sahte mühürler, altın imalatına yönelik pres makinelari ve altın yapımında kullanılan çeşitli kimyasal maddeler ile basıma hazır vaziyette 122 adet Cumhuriyet altını, 324 adet çeyrek altını, 15 adet ata altını, 2 adet yarım altın ile 1 kilo 470 gram ağırlığında eritilmiş hurda altın ele geçirilmiştir. Konu hakkında yapılan araştırmalarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte 06 Aralık 2018 günü adli mercilere sevk edilecektir." denildi.

1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar

UCUZA VERİP PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Sahte altın üretiminde kullanılan makineler, normal elektriği kaldırmadığı için elektriğinin kaçak yollarla sanayi tipine çevrildiği imalathanede, hurda altın ve bakır tellerin birleştirilerek sahte altın üretiminin gerçekleştirildiği ve şahısların yakalanmamaları durumunda ürettikleri sahte altınları ucuza satarak piyasaya sürecekleri öğrenildi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar

1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar


1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar



1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar



1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar



1 kilo 470 gram sahte altını piyasaya süremeden yakalandılar

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