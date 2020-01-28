1. Lig'de hoca değiştirmeyen 3 takım kaldı

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım sayısı 3'e düştü.

Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 19. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından dün tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

EN İSTİKRARLISI HÜSEYİN EROĞLU

Yeşil-siyahlı ekipteki bu değişikliğin ardından ligde teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 15'e yükseldi. Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekipler, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Ligde 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da ise 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.

Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, TFF 3. Lig'de başına geçtiği İzmir temsilcisini 1. Lig'e kadar taşıdı. Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ile Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da geçen sene olduğu gibi görevlerinin başında yer alıyor.

TFF 1. Lig'de bu sezon şimdiye kadar geçici isimler hariç görev yapan teknik direktörler ve maç sayıları şöyle:

Adana Demirspor: Ümit Özat (3), Uğur Tütüneker (15)

Adanaspor: Levent Eriş (7), Engin İpekoğlu (12)

Akhisarspor: Mehmet Altıparmak (19)

Altay: Sait Karafırtınalar (13), Ali Tandoğan (6)

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (19)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Muzaffer Bilazer (4), Erkan Sözeri (15)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ali Tandoğan (13), Ramazan Kurşunlu (6) Boluspor: Giray Bulak (4), Osman Özköylü (15)

Bursaspor: Yalçın Koşukavak (15), İbrahim Üzülmez (4)

Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek (19)

Menemenspor: Ramazan Kurşunlu (5), Cenk Laleci (14)

Eskişehirspor: Fuat Çapa (3), Coşkun Demirbakan (12), Mustafa Özer (3)

Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar (7), Erkan Zengin (3), Giray Bulak (5), Ömer Erdoğan (2)

Giresunspor: Erkan Sözeri (4), Hakan Kutlu (15)

Hatayspor: İlhan Palut (6), Bayram Toysal (12)

İstanbulspor: Fırat Gül (17), Fatih Tekke (2)

Keçiörengücü: Serkan Özbalta (19)

Osmanlıspor: Mustafa Dalcı (13), İsmet Taşdemir (6)