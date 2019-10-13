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1 metre 25 santimlik simit

Osmaniye’de 30 yıldır simit ustası olan ve el tezgahında simit satan Yunus Gezer, sattığı 1 metre 25 santimlik simitlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

İHA | 13.10.2019 - 10:18..
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 14 yaşında el tezgahında simit satarak mesleğe başlayan Yunus Gezer, 30 yıldır simit ustalığı yapıyor.

SOKAK SOKAK SATIYOR

Simit hamurunun yoğurmasından fırında pişirmesine kadar tüm işlemleri yapan Yunus Gezer, diğer taraftan el tezgahına simitleri dizip ilçeyi sokak sokak gezerek simit satmaya devam ediyor.

1 metre 25 santimlik simit

İLGİ ÇEKİYOR

30 yıllık bu birikimini farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen Gezer, her gün el tezgahına 1 metre 25 santimlik simitler yapıp koyarak ilgi çekiyor. Yaptığı 1 metre 25 santimlik simitlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini belirten Gezer, yaptığı araştırmada daha önce bu konuda böyle bir rekor kırılmadığını söyledi.

1 metre 25 santimlik simit

REKORLAR KİTABINA GİRMEK İSTİYOR

Yunus Gezer’in el tezgahındaki 1 metre 25 santimlik simitler ise görenlerin ilgisini çekiyor. Bu mesleğin mutfağından geldiğini belirten Yunus Gezer, "30 yıldır simitçilik yapıyorum. El tezgahında simit satıyorum. Günlük 2-3 tane bu şekilde 1 metre 25 santimlik simit yapıyorum. Yaptığım bu büyük simitler, kısa sürede satılıyor. Tanesini 10 TL’den satıyorum. Amacım 1 metre 25 santimlik simitlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. Araştırıyorum, rekor kırmak için başvuruda yapacağım.” şeklinde konuştu.

1 metre 25 santimlik simit

1 metre 25 santimlik simit

1 metre 25 santimlik simit

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